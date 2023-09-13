بعد العاصفة دانيال.. الكشكى: آن الأوان لعودة روح العروبة

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه من السهل جدًا أن ترى مدى الخراب والدمار الذي حدث في ليبيا من صور الأقمار الصناعية جراء العاصفة دانيال، مؤكدًا أن ليبيا تعرضت إلى كارثة مفزعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم "، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية " الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، أن الكارثة مفزعة بكل المقاييس، متسائلًا: هل نحن العرب جاهزون لمثل هذه التغيرات المناخية في حالة تكررها؟

وأكد أن مصر لا تقدم مساعدات وإنما تفعل واجبًا قوميًا ووطنيًا، وحاضرة في قلب ووجدان الدول العربية بصرف النظر عن الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أن كل أزمة لها ظروفها ومسبباتها والتحرك المصري هنا من قِبل المسئولية، لأنها دولة مسئولة وتنظر لما يحدث في ليبيا بعين ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية الليبية.

وأكد أنه آن الأوان لعودة روح العروبة والقضية هم مشترك مصري وليبي، موضحًا أن الدولة المصرية تدرك حجم الكارثة في ليبيا، ومصر تبذل كل ما لديها من مجهودات كي تكون نموذجًا للمشاركة في تقديم الدعم لإنقاذ ليبيا.