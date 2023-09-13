الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير مناخى: 2023 بداية حرب الطبيعة على الإنسان

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

كشف أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق والخبير في التغيرات المناخية، عن تفاصيل  العاصفة دانيال التي خلفت دمارًا هائلًا في دولة ليبيا الشقيقة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم "، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء: "الإنسان حارب الطبيعة فالطبيعة حاربته، وهذه السنة 2023 هي بداية حرب الطبيعة للإنسان"، موضحًا أن ليبيا شهدت أمطارًا مع نشاط قوي للرياح على السواحل الليبية والمناطق الجبلية هناك وتكونت عليها سيول شديدة القوة.

وأضاف أن الطبيعة ترد على الإنسان بظواهر جوية غريبة، موضحًا أن التغيرات المناخية تؤثر على كافة دول العالم بشكل غير متوقع وغير مسبوق، وهذا ما حدث في ليبيا.

وأكد أن العاصفة التي حدثت مؤخرًا في اليونان حدثت بعد الحرائق وارتفاع درجة حرارة الأرض، وأن البحر كان لديه بخار ماء كبير، موضحًا أن العاصفة دانيال حصلت على كامل طاقتها من البحر وقامت بتفريغ كامل طاقتها على السواحل الليبية وتسببت في دمار شديد.

العاصفة دانيال الحياة اليوم محمد شردي أحمد عبد العال التغيرات المناخية هيئة الأرصاد الجوية

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