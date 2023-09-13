"بعد العاصفة دانيال".. كاتب صحفى: مصر دائمًا تحزن لأى حزن عربى

"بعد العاصفة دانيال".. كاتب صحفى: مصر دائمًا تحزن لأى حزن عربى
علق الكاتب الصحفي أحمد أيوب، على إرسال مصر للمساعدات للإخوة الأشقاء في ليبيا، بعد العاصفة دانيال.
وقال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء: "مصر دائمًا تحزن لأي حزن عربي"، مقدمًا التعازي للإخوة الأشقاء في ليبيا والمغرب، وكذلك للأسر المصرية على الضحايا.
وأضاف أنه في مثل هذه اللحظات لا بد أن تفخر بأنك مصري ولديك دولة قدراتها قوية وتتحرك بأقصي سرعة، وفي أقل وقت ممكن لنجدة ومساعدة الأشقاء.
وأشار أيوب، إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة وبعثات الإغاثة التي تم إرسالها لليبيا، يؤكد أن أي مصري لا بد أن يفخر بجيشه ودولته وقيادته السياسية.