الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بعد العاصفة دانيال".. كاتب صحفى: مصر دائمًا تحزن لأى حزن عربى

مساعدات للأخوة الأشقاء
مساعدات للأخوة الأشقاء في ليبيا

علق الكاتب الصحفي أحمد أيوب، على إرسال مصر للمساعدات للإخوة الأشقاء في  ليبيا، بعد العاصفة دانيال.

وقال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء: "مصر دائمًا تحزن لأي حزن عربي"، مقدمًا التعازي للإخوة الأشقاء في ليبيا والمغرب، وكذلك للأسر المصرية على الضحايا.

وأضاف أنه في مثل هذه اللحظات لا بد أن تفخر بأنك مصري ولديك دولة قدراتها قوية وتتحرك بأقصي سرعة، وفي أقل وقت ممكن لنجدة ومساعدة الأشقاء.

وأشار أيوب، إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة وبعثات الإغاثة التي تم إرسالها لليبيا، يؤكد أن أي مصري لا بد أن يفخر بجيشه ودولته وقيادته السياسية.

ليبيا عاصفة دانيال اكسترا نيوز مصر

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