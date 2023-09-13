الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المروءة والشهامة".. هند الضاوى: هذا "العنوان الأبرز" لجهود مصر فى دعم الأشقاء

الكاتبة الصحفية هند
الكاتبة الصحفية هند الضاوي

علقت الكاتبة الصحفية هند الضاوي، على إرسال مصر للمساعدات للإخوة الأشقاء في  ليبيا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن المروءة والشهامة هي "العنوان الأبرز" لجهود مصر في دعم الأشقاء.

وأضافت الضاوي أن هذا العنوان وجدناه في دعم سوريا وحتى في تركيا أثناء الزلزال، وكذلك ما حدث في ليبيا والمغرب مؤخرًا.

وقدمت خالص التعازي للشعب الليبي والمغربي الشقيق ولأسر الضحايا من المواطنين المصريين، موضحة أنه لا بد أن نتعلم من هذه المحنة، وأن ننهي الصراعات، فإن الكوارث الطبيعية طغت على كل ما يتحرك له العالم من الحروب والنزاعات.

وأشارت إلى أن الأوضاع متدهورة بشكل كبير في كثير من الدول، ونحن تابعنا في ليبيا والمغرب بحكم الموقع الجغرافي، ولكن هناك حوادث في أوروبا ناتجة  عن الظواهر الطبيعية.

ليبيا اكسترا نيوز هند الضاوي مصر الأشقاء

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