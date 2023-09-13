الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: دور محورى لمصر فى دعم الأشقاء بـ ليبيا

المساعدات لليبيا
المساعدات لليبيا

علق الكاتب الصحفي شريف عارف، على إرسال مصر للمساعدات للأخوة الأشقاء في  ليبيا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن هذا ليس بغريب على الدولة المصرية، التي تمثل قلب الأمة العربية.

وأضاف عارف، أن هناك دورًا محورىًا لمصر في دعم الأشقاء في ليبيا، موضحًا أن حضور الرئيس السيسي لاصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا دلالة كبيرة جدًا وأكبر دليل على جاهزية الدولة المصرية التي تستطيع أن تدخل في الوقت المناسب لخدمة الأشقاء، سواء المغرب الشقيق أو ليبيا التي تمثل بعدًا كبيرًا للأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن نقل الجثامين وإسعاف المصابين عملية كبيرة تدل على أن مصر لا تنسي أبناءها في أي مكان وقادرة على مساعدة الأشقاء مهما كان حجم التحديات.

ليبيا اكسترا نيوز الأمة العربية الأشقاء

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