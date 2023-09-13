عماد الدين حسين: دور مصر فى إرسال المساعدات للدول العربية "طبيعى"

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، على إرسال مصر للمساعدات للأخوة الأشقاء في ليبيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن تقديم المساعدات هو دور مصر"الشقيقة الكبرى" للدول العربية.

وأضاف أن هناك علاقات نسب ومصاهرة مع الأخوة في ليبيا، وأن هناك علاقات تشابك وترابط بين العائلات المصرية والليبية.

وأشار إلى أن دور مصر في إرسال المساعدات طبيعي وحتى على الجانب الإنساني لأن مصر تتضامن مع الدول الأجنبية وغير الشقيقة، فهذا دور طبيعي مع دولة عربية شقيقة ومجاورة.

وقدم التعازي لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء إعصار دانيال.