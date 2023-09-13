الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: التحركات المصرية لمساندة ليبيا والمغرب جاءت بشكل فورى

مساعدات
مساعدات

قال أشرف عبدالغني، كاتب صحفي، إن مصر اعتادت مساندة الأشقاء العرب في الأزمات، التي تعتبر القوى الأعظم إنسانياً على مستوى الشرق الأوسط بالكامل.

وأضاف الكاتب الصحفي أن إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية في التوقيت المناسب والسرعة، هذه مسألة معتادة من الدولة المصرية، وحدث سابقاً بتوجيهات الرئيس السيسي في أحداث لبنان والسودان وتركيا وسوريا، مضيفاً أنه لا توجد تحركات على مستوى الإقليم بالكامل تتحرك بسرعة كالدولة المصرية.

توجيهات الرئيس بإرسال مساعدات لليبيا 

وأوضح الكاتب الصحفي أن تأثير قرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، هو ناتج عن تأثر الشعب المصري بما يحدث في ليبيا. 

وأرسلت مصر مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة إلى ليبيا لمواجهة آثار العاصفة دانيال، التي أسفرت عن مئات القتلى والمفقودين وانهيار قرى ومدن بأكملها.

كاتب صحفي مصر الأشقاء العرب رئيس عبد الفتاح السيسي المساعدات الإنسانية ليبيا

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