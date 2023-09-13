جامعة سوهاج تحصد ذهبية أفضل مقترح لفكرة التغييرات المناخية

فازت جامعة سوهاج، بالمركز الأول "الميدالية الذهبية" لأفضل مقترح هاكثون التغييرات المناخية ضمن منافسات الأنشطة العلمية، وذلك في ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. حلم وطن »، والذي نظمته جامعة حلوان بمشاركة ٤٨ جامعة مصرية. صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

أوضح د.عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك في تنفيذ المقترح كلاً من الطالب أحمد شحاته عبد الغنى والطالبة إسراء عبدالجابر علي بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، موضحاً ان مسابقة هاكثون التغييرات المناخية التي نظمها اسبوع شباب الجامعات المصرية شاركت بعا ٢١ جامعة حكومية وخاصة.

شارك في النشاط العلمي والتكنولوجي بأسبوع شباب الجامعات المصريه ٦ طلاب من الكليات المختلفة بالجامعة تنافسوا في العديد من المسابقات العلمية وذلك تحت إشراف هانى بديوى مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

فيما نظمت كلية الطب بجامعة سوهاج حفل تشغيل جهاز موجات صوتية للعناية المركزة بقسم التخدير بالمستشفى الجامعي، والمقدم كتبرع من مؤسسة مصر الخير ومساهمة من طلاب الدفعة 28 بكلية الطب، لخدمة مرضى الرعاية المركزة وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور مجدى القاضي عميد الكلية والدكتورة عفاف الجوهري رئيس القطاع الصحي بمؤسسة مصر الخير وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، انه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعزيز التكامل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل جنباََ إلى جنب لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

كما تحرص الجامعة علي التواصل والشراكة مع كافة الجهات والمنظمات المجتمعية لتلبية احتياجات المواطنين ومساندة جهود الدولة المصرية، مثمناً التعاون مع مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، فى شتى القطاعات وخاصة قطاع الصحة لتوفير الرعاية الصحية الأساسية اللازمة للمرضى.

وأعرب “النعماني” عن شكره وتقديره بمبادرة الطلاب ومساهمتهم في مد يد العون، لخدمة المرضى، مضيفًا أن المستشفي الجامعي تسعى لتوفير كل ماهو متاح لتحسين الخدمة الطبية المقدمة بها، وخدمة الأعداد الكبيرة من المواطنين المترددين عليها علي مدار اليوم من مختلف محافظات الصعيد.

من جانبه أشاد د.خالد عمران، بهذه اللفتة الانسانية لطلاب كلية الطب و حرصهم شراء هذا الجهاز الطبي بالتعاون مع مصر الخير بدلاً من إقامة حفلاً للتخرج يشعرون خلاله بفرحة التخرج لساعات معدودة فقط وأن هذا الخير سيمتد لسنوات طوال فترة عمل هذه الأجهزة وتقديم الخدمة للمرضي، داعياً جميع دفعات الكليات بمختلف الجامعات المصرية أن يحذوا حذوهم ويتبرعوا بالمبالغ المخصصة لحفلات التخرج لصالح الأعمال الخيرية والمستشفيات.

ووجه الدكتور مجدي القاضي، جزيل الشكر لطلاب كلية الطب الدفعة (٢٨)، علي مساهمتهم المستمرة لصالح المجتمع السوهاجي، وعلي شعورهم النابع من انتماءهم الوطني وحب العمل التطوعي، موضحاً ان الطلاب تبرعوا بجهاز الايكو لقسم العناية المركزة والتخدير بمبلغ 450 ألف جنيه، مضيفاً أنه خلال العام الحالي تم زيادة عدد أسرة العناية من 8 إلي 38 سرير في ظل التطوير الدائم والنهضة التي يشهدها قطاع الصحة.

حضر الحفل د.أحمد فتحي، وكيل كلية الطب والدكتور فوزي عباس، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتورة إيمان سلامة نائب مدير المستشفى الجامعي ومسؤولة الجودة وأحمد إسماعيل مدير دعم المستشفيات، وعصام الهواري مسئول مصر الخير بالمحافظة.