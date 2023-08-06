الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام أعمال التنسيق الإلكترونى

د.حسان النعماني،
د.حسان النعماني، القائم باعمال رئيس جامعة سوهاج،

تابع د. حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، انتظام سير العمل بمقار مكاتب التنسيق الإلكتروني وذلك في اليوم الثاني للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحروس حارس مدير شبكة المعلومات ورئيس مكتب التنسيق.

وخلال الجولة، اطمأن الدكتور النعماني على جودة المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق بالجامعة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالإجابة عن جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجههم، مضيفًا أنه يتم تحت إشراف طاقم إدارى متخصص معاونة الطلاب وإرشادهم بخطوات التسجيل والتى تتم فى وقت يتراوح ما بين 10- 15 دقيقة على الأكثر.

وأضاف د. عبدالناصر يس أن أعمال اليوم الثاني بالمرحلة الأولى شهدت إقبالًا من الطلاب على معامل التنسيق الإلكتروني، وأن رئيس الجامعة قد وجه القائمين على التنسيق من داخل الجامعة بضرورة التيسير على الطلاب مع تلبية احتياجاتهم أثناء مرحلة التنسيق، بداية من دخولهم الحرم الجامعي حتى الانتهاء من عملية التنسيق وطباعة رغبات الطالب.

وأضاف محروس حارس أنه تم تخصيص ٨٠ جهاز كمبيوتر، وذلك للتيسير على طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم، وأن أعمال المرحلة الأولى ستنتهي يوم الأربعاء القادم الموافق التاسع من أغسطس الجاري، حيث يتم التسجيل اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

احتياجاتهم أعمال المرحلة الأولى البرنامج التاسعه صباحا التعليم والطلاب التنسيق الالكتروني الحرم الجامعي الدكتور عبد الناصر الطلاب وأولياء الطلاب وأولياء الامور
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