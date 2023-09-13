وفيات ومفقودون.. الحزن يخيم على قرى أسيوط بعد حادث إعصار ليبيا

تعيش محافظة أسيوط حالة من الحزن بعد وقوع إعصار دانيال في ليبيا، وقطعت الاتصالات مع ذويهم ليفاجئ الجميع بإعلان أسماء المتوفين، فيما يعيش البعض حالة قلق نتيجة انقطاع الأخبار عن المفقودين.

ففي قرية عرب التتالية، التابعة لمركز القوصية، شمال أسيوط شهدت عائلة توني وفاة 4 من ضحايا حادث ليبيا ليفاجأوا بإعلان وفاة كل من خميس علي توني ويعمل عاملًا بالمزارع بمدينة درنة الليبية ومتزوج ويعول 3 بنات وابنًا وحيدًا، ووفاة "خليل إبراهيم عبدالمجيد توني"، مزارع بدرنة الليبية ومتزوج ولديه ابن و5 بنات ووفاة شقيقه عبدالرازق ابراهيم عبدالمجيد توني ولديه ولدان وخمس بنات ووفاة أحمد محمد خميس علي توني، 21 سنة، سافر من أجل بناء شقة والزواج.

قال محمود فرجاني مسعود، أحد أبناء القرية بأنهم في أعقاب العاصفة حاولوا التواصل مع المقيمين في درنة ولم يتمكنوا حتى وردت أنباء عن وفاة 4 أشخاص من عائلة توني، إضافة إلى وفاة سليمان إبراهيم عيد حسين، متزوج منذ عام وسافر إلى ليبيا بعد زواجه بأربعة أشهر وترك زوجته وهى حامل بشهرين، إضافة إلى وفاة أحمد سيد منازع نصر، 21 عامًا.

أهالي القرية: هناك مفقودون ونحاول التواصل معهم لطمأنة أسرهم

أوضح محمود فرجاني أن الضحايا تم تشييع جثامينهم ودفنهم في ليبيا، وذلك في وجود أقاربهم هناك، كما تتردد أنباء عن وقوع حوادث انهيار عقارات بليبيا وفقد عدد من أهالي القرية الموجودين هناك، وجارٍ محاولات التواصل معهم للاطمئنان عليهم.

وخيّمت حالة من الحزن على قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بعد إعلان وفاة أحد أهالي القرية جراء العاصفة التي ضربت الأراضي الليبية، حيث تعالت الصرخات عقب إعلان إعلان وفاة الشاب محمد شحاتة حسن.