التفاصيل الكاملة لكتاب "محمود ياسين.. حياتى كما عشتها" للكاتب سيد محمود سلام

صدر حديثا عن مجموعة بيت الحكمة للثقافة، كتاب "محمود ياسين.. حياتي كما عشتها" للكاتب الصحفي سيد محمود سلام، ويقدم الكتاب سيرة الفنان محمود ياسين عبر حوارات مسجلة أجراها معه الكاتب وقدمها لنا لنقترب أكثر من ذلك الفنان المبدع الذي صنع لنفسه مدرسة فنية مستقلة لها أهميتها في فن التمثيل.

يقع كتاب "محمود ياسين.. حياتي كما عشتها" في 222 صفحة من القطع المتوسط، ويتكون من مقدمة وتمهيد ثم ستة فصول: بورسعيد مدينة الحرية والفن، التكوين ونادي المسرح، شهيرة.. قصة حبي ورفيقة دربي، مدارس فنية صنعت نجوميتي، النجومية لها عمر افتراضي ولم أسع إليها، رحلتي في الصعود من المسرح إلى الشاشة لم تكن سهلة، كما يحتوي الكتاب على صور للفنان محمود ياسين وضعها الكاتب تحت عنوان "أيام في حياة محمود ياسين".

يتحدث محمود بشغف عن مشواره من بورسعيد إلى النجومية، تحدث بشغف عن كل مرحلة من مراحل حياته، ويقول الكاتب الصحفي سيد محمود سلام في التمهيد: "في السابعة مساء، ذهبت حيث المكان شارع علوبة، مصعد في المواجهة، واستقبال حار في مكتبه الذي ما إن تتجه يمينًا من دخول الشقة حتى تفاجئك مكتبته المليئة بالكتب، فهو يجلس على مكتب يشبه مكاتب رؤساء التحرير في الصحف القومية، وعن شماله جوائز وكؤوس، وشهادات تقدير وقرب المقعد الذى جلست عليه بعض سيناريوهات لمسلسل العصيان.

لم يكن اللقاء الأول سوى دردشة بين أب وابنه، فتح قلبه ليحكى عن نفسه، لماذا أصبح ممثلا، ولماذا أحب التمثيل، وكيف أقنع أسرته بأن يترك المحاماة التي درسها في كلية الحقوق بجامعة عين شمس ليمثل.