رانيا محمود ياسين تكشف كواليس من حياتها الفنية وحياة والدها الراحل محمود ياسين

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن كواليس من حياتها الفنية وحياة والدها الراحل محمود ياسين، قائلة: "إنها أخذت من زوجها الفنان محمد رياض بعض الأشياء بحكم العِشرة بينهما، خاصة أنهما متزوجان من 25 سنة، فأنا تقريبًا عشت معه نفس العمر التي عشتها مع أهلي أو يمكن هو أكثر بعض الشيء".

وأضافت الفنانة رانيا محمود ياسين خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أخذت من زوجي الفنان محمد رياض، ألا أكشف ورقي بسهولة، خاصة أن محمد رياض يحب أن يسمع، لكن أنا أحب أتكلم، فتعلمت منه أن أسمع وأفهم في البداية ما يقال لي، والذي على أساسه أبني قراري، وتعلمت منه أيضًا أن أهدأ في مشاعري، ولا أظهر مشاعري دفعة واحدة، لأن زوجي عنده تريث وهدوء ويدرس الأمور، لكن أنا دائمًا أحب المخاطرة.

وأوضحت أن حب البيت والأسرة هو ما تعلمته من أهلها وتربت عليه، معقبة: "أخذت هذا من والدتي ووالدي، وتوصيت عليها من أمي وأبي، وأخذتها منهم لأنهم طول الوقت معايا وكنت أراهم طيلة الوقت حريصين على البيت ويخافون عليه".

وتابعت: "إحنا كنا جيل مؤدب وبنسمع كلام أهلنا، ولما أهلنا يقولوا لنا شيء نكون مقتنعين بأنه هو الصح، وقد أخذت من أمي الخوف الزائد على الأولاد، وأخذت من والدي اتقي شر الحليم إذا غضب، لأن والدي عندما يتنرفز لا نعرفه على الرغم من أنه كان يمتلك حلمًا وصبرًا كبيرًا جدًا على من أمامه".