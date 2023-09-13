الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: مصر دائمًا لها دور فعال ومُشرف فى دعم الدول العربية

مساعدات لليبيا
مساعدات لليبيا

علق الكاتب الصحفي علي السيد، على إرسال مصر المساعدات للإخوة الأشقاء في  ليبيا، بعد العاصفة دانيال.

وقال الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر دائمًا لها دور فعال في دعم الدول العربية.

 وأضاف أن مصر لها دور مشرف في الوقوف بجوار الدول العربية، ولا بد أن نشعر بالفخر أن مصر قادرة دائمًا وأبدًا في الوقوف مع الأشقاء في كل ما يقابلهم من تحديات ومشكلات.

وأشار إلى أن مصر دائمًا وأبدًا السند الكبير للدول العربية بغض النظر عن ظروفها أو مشاكلها، فمصر لم تتردد في الوقوف بجانب الدول العربية الشقيقة، وكذلك القوات المسلحة دائمًا لها دور مشرف في هذا الدعم.

ليبيا اكسترا نيوز مصر عاصفة دانيال الكاتب الصحفي علي السيد

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