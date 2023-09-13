السيسى لأطقم الإنقاذ: لا بد أن نكون مستعدين للأقدار التى يكتبها الله

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر إلى المنطقة الغربية العسكرية، على تقديم المساعدات للأشقاء الليبيين، لأنها أقرب للحدود مع ليبيا.

وقال الرئيس السيسي، إن هناك عددًا ضخمًا من الضحايا الذين فقدوا بيوتهم، موضحًا أنه يوجد أكثر من 30 ألف شخص أصبحوا دون مأوى، فلا بد أن نساهم مع الأشقاء في ليبيا لإقامة معسكرات إيواء لهم في هذه المرحلة الصعبة.

وأضاف أن الإجراء العاجل حاليًا هو تخفيف ما أمكن من الآثار الناتجة عن الإعصار، سواء بفتح الطرق والمعابر التي من الممكن أن تسهل الحركة والتنقل، ثم عملية انتشال وإغاثة الضحايا من تحت المباني التي تم تدميرها أو جرفها في البحر.

وأكد أن كل شيء يتم عمله طبقًا لتصور وتخطيط، مشددًا على أن أطقم الإنقاذ المدربة لا بد أن تكون على استعداد متقدم بما يتلاءم مع التطور الذي حدث في موضوع الإعصار، ولا بد أن تكون الدول مستعدة للأقدار التي يكتبها الله سبحانه وتعالى.