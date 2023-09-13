الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل وصول 75 جثمانًا من ضحايا الإعصار فى ليبيا إلى بنى سويف

الإعصار في ليبيا
الإعصار في ليبيا

كشف محمد عبدالحليم، مراسل قناة "صدى البلد" من بني سويف، عن تفاصيل وصول 75 جثمانًا من الضحايا المصريين جراء الإعصار دانيال في ليبيا إلى قرية الشريف التابعة للمحافظة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الضحايا يوجد من ضمنهم 3 أشقاء لأسرة واحدة، اثنان توأم وشقيق آخر، وأسرة أخرى فيها الأب ونجله، وأبناء عمومة، مؤكدًا أن أهالي القرية أغلبهم في ليبيا ويصل عددهم إلى 1000 شخص.

30 ضحية جديدة ما زالت في ليبيا

وتابع، أن أهالي القرية تواصلوا مع أهاليهم في ليبيا، وتأكدوا أن هناك 30 جثمانًا من أهالي القرية ما زالوا في ليبيا، يتم استخراج تصاريح السفر لهم، مؤكدًا أن الحزن يخيم على أهالي القرية بالكامل، خاصة أن أغلب المتوفين شباب كانوا يستعدون للزواج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن أهالي القرية تحت خط الفقر، ونادرًا ما تجد أسرة ميسورة الحال.

مراسل قناة صدى البلد بني سويف جثامين ضحايا العاصفة دانيال 30 ضحية ليبيا

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