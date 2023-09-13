محافظ جنوب سيناء يُقرر النزول بسن القبول في الصف الأول الابتدائي

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسى 2023/ 2024.

سن القبول الجديد

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريحات له، أنه تقرر النزول بسن قبول الأطفال المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الابتدائي من سن ست سنوات إلى سن خمس سنوات وستة أشهر.

وأوضح “فودة” أن ذلك القرار تم اتخاذه استجابة لمطالب أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائى، وللوصول إلى الكثافة المقررة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وأفاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، انه توجد أماكن خالية ببعض مدارس المدن والوديان حيث لا تصل الأعداد المقبولة بالصف الأول الابتدائي للكثافة المقررة.

ولفت مدير تعليم جنوب سيناء، إلى أن الأولوية للالتحاق بالصف الأول الابتدائي تكون لمن هم في سن الإلزام وحتى إن لم يكن مقيد برياض الأطفال بالمدرسة طالما داخل المحيط الجغرافي للمدرسة، وتستكمل الكثافات بالمدارس التي بها رياض اطفال من الاطفال الاكبر سنا بها، وباقي الاطفال يتم تنسيقهم علي المدارس التى بها اماكن شاغرة.

وأضاف “عقل” أنه لا يجوز فتح فصول جديدة خاصة بصغار السن، كما لا يجوز أيضا تحويل التلاميذ صغار السن من المدارس التي تم تنسيقهم عليها إلا بعد اتمام المرحلة، كما لا يجوز التحويل لمحافظات أخرى إلا في حالة نقل إقامة ولي الأمر لتلك المحافظة.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم، الي انه يتم تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لاستقبال ملفات صغار السن و ترتيبهم تنازليا من الاكبر الى الاصغر وتنسيقهم بالمدارس التي بها أماكن شاغرة مع مراعاة محل إقامة ولي الأمر قدر المستطاع.