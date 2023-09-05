الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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مصر

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية 2023 عبر الموقع الرسمي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

التقديم لـ الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية، ارتفعت معدلات البحث بجوجل بتلك الكلمات البحثية، من أولياء أمور الطلاب، الذين تم قبولهم الكترونيا، عبر بوابة  مركز المعلومات بموقع وزارة التربية والتعليم.

التقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية 2023 

وحددت وزارة التربية والتعليم، أنَّ سن القبول للطلاب عند التقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية 2023 ألا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات، بالصف الأول الابتدائي، ويكون التقديم من خلال ولي الأمر عبر الرابط الإلكتروني للصف الأول الابتدائي.

ويدخل ولى الأمر عبر الرابط التالي “هنا”.

ثم يقوم بتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي للمتقدم، وفي حالة تعسر ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني يتّم التوجه إلى المدرسة التي يرغب التقدم ومعه مستنداته، ليقوم المسؤل التكنولوجي بالمدرسة، فى مساعدة ولى الأمر فى التقديم.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تسجيل البيانات وفقاً للبيانات المدونه بشهادة الميلاد الخاصة بالطالب أثناء التقديم للصف الأول الابتدائي.

وتأتي مراجعة ومطابقة السن للطفل، مسؤلية لجان مخصصة يتمّ بالمديريات، تم تشكيلها لتكون هذا المهام مسئولياتها.

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خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023

وعلى ولى الأمر الراغب فى التقديم بالصف الأول الابتدائب بالمدارسب الحكومية اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات هو الدخول إلى رابط التقديم للصف الأول الابتدائي من "هنا".

ثم الدخول بالرقم القومي لولى الأمر 

وفي حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابًا على موقع التقديم للصف الأول الأبتدائي عليه إنشاء حساب جديد

ملء البيانات المطلوبة لإجراء خطوات تقديم الصف الأول الإبتدائي

وتشمل الخطوات أيضًا إدخال البيانات الأساسية: الاسم بالكامل رباعي والرقم القومي لولي الأمر أو الواصي والمحافظة محل الميلاد وتاريخ الميلاد.

جدير بالذكر، أنه فور اعلان النتيجة، على نفس الرابط الالكتروني الخاص بالتقديم، يتوجه ولي الأمر الى المدرسة التي تم القبول بها، لاستكمال باقي أوراق التقديم ورقيا.

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