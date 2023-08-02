بالخطوات واللينك.. طريقة التقديم للصف الأول الثانوى إلكترونيًا 2023

يكثر البحث في الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن طريقة التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023، وذلك مع قرب انتهاء إجازة الصيف، وبدء العام الدراسي الجديد لعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.



وترصد "الدستور" كيفية التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2023، في سياق السطور التالية.



يمكن للطلاب الراغبين في التقديم للصف الأول الثانوي لعام ٢٠٢٣، الدخول عبر موقع منصة التنسيق الثانوي لإضافة رغباته وحفظها، من خلال لينك التالي:-

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login



خطوات التقديم في الصف الأول الثانوى:



1- تبدأ خطوات تقديم الصف الأول الثانوى بـ دخول الطالب عبر موقع منصة التنسيق الثانوي من اللينك التالي:

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login



2- ثم يقوم الطالب بالضغط على زر التسجيل بحساب وزارة التربية والتعليم، حتى يمكنه الذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول.

3- تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني لـ تقديم الصف الأول الثانوى، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

4- لـ تقديم للصف الأول الثانوى، تظهر للطالب صفحة الملف الشخصي التي تحتوي على الاسم والمديرية الخاصة به والمنطقة التعليمية الخاصة به والمدرسة والدرجة الخاصة به وآخر ميعاد للتقديم في المديرية الخاصة به وزر الدخول إلى التنسيق.

5- الضغط على الدخول إلى التنسيق للدخول إلى صفحة معلومات التنسيق، واستكمال خطوات تقديم الصف الأول الثانوى.

6- ستظهر صفحة معلومات التنسيق والتي تحتوي على معلومات عامة عن كل نوع تعليم يقوم الطالب بالضغط على زر «المزيد» لإظهار المعلومات كاملة.

7- الضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة التنسيق، واستكمال خطوات تقديم الصف الأول الثانوى.

8- ستظهر صفحة خريطة التنسيق والتي يتيح للطالب كشف الحد الأدنى للمدارس، كما تحتوي على جزء التعليم الفني الذي يتيح للطالب عرض خريطة التنسيق الخاصة به وكشف الحد الأدنى للمدارس.

9- لـ تقديم للصف الأول الثانوى تأتى خطوة الضغط على زر إملاء الرغبات والدخول عليها بعد الاطلاع على خريطة التنسيق.

10- وبعدها تظهر صفحة تقديم الرغبات يقوم الطالب الراغب في تقديم الصف الأول الثانوى، باختيار رغباته وترتيبها.

11- الضغط على زر مراجعة والحفظ، بعد إضافة جميع الرغبات.

12- مراجعة رغبات الطالب لحفظها أو التعديل عليها إذا أراد، من خلال الدخول لصفحة «مراجعة الرغبات»، ويتم تسجيل الرغبات بعد الضغط على حفظ، ثم يتاح بعدها إما طباعة الرغبات وحفظها في صيغة PDF أو تعديلها.