الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وحيازة هيروين بإمبابة

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، عاطلًا بالسجن لمدة 6 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري. بدائرة قسم شرطة إمبابة.

ونسبت النيابة العامة للمتهم أنه في 18 نوفمبر من العام الجاري، ضبط بحوزته بندقية خرطوش وجوهر الهيروين بقصد الاتجار به.

 

إحالة متهم بـ الشروع في قتل جاره أثناء مباراة كرة في العياط لـ الجنايات

في السياق، أحالت النيابة، اليوم شابًا إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل جاره في منطقة العياط أثناء مباراة لكرة القدم، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

جاء بقرار الإحالة أن المتهم شروع في قتل مصطفى رمضان، المجني عليه، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لخلاف استمر بينهما، وما إن ظفر به خلال مباراة لكرة القدم حتى أنهال عليه طعنًا بـ«مطواة» قاصدًا من ذلك قتله، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وتجمع الأهالي وهروبه خشية من ضبطه.

تعرف على عقوبة الشروع فى الجناية بقانون العقوبات

نصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

جنايات الجيزة عاطل الاتجار في المخدرات سلاح نارى إمبابة

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