الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

يخطف الصغيرات ويعتدى عليهن.. إحالة مسن بكفر الشيخ لمحكمة الجنايات

قضاء
قضاء

قرر المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ إحالة رجل مسن بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته لقيامه بخطف الصغيرات والتعدي عليهن.

  • تحديد 9 سبتمبر لإجراء محاكمة المتهم
    وحددت محكمة استئناف طنطا جلسة يوم السبت التاسع من سبتمبر المقبل لإجراء محاكمة المتهم وهو في منتصف العقد السادس من العمر، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ، أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ.
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  • وتُشكل الدائرة من المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم  6977 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2253 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.
     
  • خطف المتهم 4 صغيرات بالإكراه والتحايل من أجل الاعتداء عليهن
    وجاء في قرار الإحالة  أنه في غضون عام 2023 خطف المتهم بالإكراه والتحايل، أربع صغيرات، وصغيرا واحدا فقط، بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدًا عن أعين أسرهم، وفي ذات الزمان والمكان اعتدى على الأطفال الخمسة بأن ارتكب معهم الفعل المحرم مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض سكين موجهًا له تهمة إحرازه السلاح الأبيض دون مسوغ قانوني أو ضروره شخصيه تقتضي ذلك.

كما تنظر محكمة جنايات كفرالشيخ، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة الرابعة، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة شخص متهم بتعذيب زوجته حتى وفاتها، في قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفرالشيخ في شهر فبراير الماضي.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

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