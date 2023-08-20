الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 2250 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بـ14 مركزا ومدينة في كفر الشيخ

حملات نظافة
حملات نظافة

شهدت قرى ومدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية، بالتعاون مع الجهاز العام للنظافة والتجميل بالمحافظة، بالإضافة إلى تطهير الترع والمصارف حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، إضافة لمراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية حملات نظافة شاملة بجميع مراكز ومدن المحافظة الـ14، شملت رفع الإشغالاتوتراكمات القمامة من جانبي الطريق وتقليم وقص الأشجار وذلك لإضفاء مظهر جمالى لائق لمداخل المدن، وتمكنت الحملات من رفع 2250 طنا من المخلفات.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2250 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بـ14 مركزا ومدينة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مشددا على  المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.
 

دسوق قلين حملات نظافة مخلفات كفر الشيخ

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