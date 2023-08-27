اليوم.. جنايات كفر الشيخ تنظر ثاني جلسات محاكمة قاتل زوجته بعد تعذيبها

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة الرابعة، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة شخص متهم بتعذيب زوجته حتى وفاتها، في قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ في شهر فبراير الماضي.

كانت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، قد أحالت في وقت سابق 'ع. ع. ع.ع' وشهرته 'وائل.س'، 44 عاما، صياد، مقيم الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ لمحكمة الجنايات لإجراء محاكمته عما نُسب إليه من اتهام، بأن قام بقتل المجني عليها زوجته "عالية.ح.ا.ح"، عمدًا مع سبق الإصرار – وعلى أثر خلافات زوجية دائمة بثت الضغينة في نفسه بيت النية وعقد العزم المصمم علي قتلها وأعد لهذا الغرض أدوات كابل كهربائي- شومة، وتنفيذًا لما انتواه انهال عليها ضربًا بما سبق وأعده مستقرة ضرباته بكافة أنحاء جسدها، مواليًا تعديه بأن قربها في صفد “جنزير حديدي” وحلق شعر رأسه، حتى فاضت روحها إلى بارئها، محدثًا ما قد حل بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق قاصدًا من ذلك إزهاق روحها عي النحو المبين بالتحقيقات.

جريمة القتل اقترنت بجرائم بأخرى بعد تكبيلها

وكشف قرار الإحالة، بأن جريمة القتل قد اقترنت بجرائم أخرى ذلك وأنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر احتجز المجني عليها سالفة الذكر -بمسكنه بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك، وصاحب ذلك تعذيبها بالتعذيبات البدنية، بأن كبلها فأوثق يدها وقدمها بإحدى الأسرة باستخدام “جنزير حديدي”: وناوب التعدي عليها بالأدوات موضوع الاتهام تالي الوصف محدثًا ما قد حل بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

كما حاز المتهم وأحرز أدوات “كابل كهربائي، شومة، جنزير حديدي” مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني وفي غير من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.