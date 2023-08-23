قرعة كفر الشيخ تختار 30 مواطنًا للاستفادة بأراضى الوادى الجديد

أجرى مجلسا سيدي سالم ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، القرعة العلنية، لاختيار المستفيدين من الأراضي المخصصة في الوادي الجديد للمتقدمين للحصول عليها لزراعتها والإقامة بها، في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظات كفر الشيخ، والوادي الجديد، والغربية والمنوفية، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد القرعة العلنية المعلنة، لاختيار المستفيدين من أراضي الوادي الجديد.



قرعة علنية بمركز سيدي سالم لاختيار المستفيدين

شهد مركز ومدينة سيدي سالم، إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من مشروع أراضي الوادي الجديد بمركز سيدي سالم، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد القرعة العلنية المعلنة، أمام المواطنين لاختيار المستفيدين من أراضي الوادي الجديد، برئاسة أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وبحضور محاسب الحبشي جبر، مدير إدارة التعاون بكفر الشيخ، والمهندس عرابي شكري أبوالعطا، وكيل مديرية الري بكفر الشيخ، وأسماء الله محمد حسن، مدير وحدة شباب الخريجين بكفر الشيخ.



وأسفرت القرعة العلنية، عن اختيار 10 من المتقدمين للاستفادة من المشروع، وعاطف عبدالفتاح على إبراهيم، وراضي محمد السيد إسماعيل، وإبراهيم السيد علي سالم، ومحمد الدسوقى عبدالجليل إسماعيل، وعماد رجب عبدالله شاهين، ونوفل سعد سعد الاصلابى، ومحمد فتحي محمود الكناني، وسيد أحمد محمد سيد أحمد إبراهيم ، وليلى على إبراهيم عبدالمجيد، ووصال على محمد فتح الله غبيش، كما أسفرت القرعة عن اختيار 5 متقدمين كاحتياطي، أحمد عبدالرازق أحمد عبدالرازق، ومسعد عبدالله عبد العاطي عبدالله، ومهدي فتح الله عبدالله عبدالغفار، وحماده على محمد الصاوي، وأحمد إبراهيم محمد أبوشعيشع.



- قرعة علنية بمركز مطوبس لاختيار المستفيدين

وترأس اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، القرعة العلنية بحضور الدكتور السيد عبدالهادي العيسو، مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمحافظة، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدر بدران، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة رانيا الباز، مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظ.

وأسفرت القرعة عن اختيار 10 متقدمين، وعطا إبراهيم محمد يوسف أبويوسف، وعلى عبده حسين عابدين، وشحاتة محمد محمد خير الله، وأشرف علي مصطفي النجيلي غانم، وفتوح عبدالرحمن عبدالجليل صقر، وأشرف رياض قطب السعدني، وعلى السعيد عبدالشافي حمدون، وباسم ناصر عبدالعليم برعاص، ورمضان علي حسن عمار، وأحمد عيد إبراهيم سلام، كما جرى اختيار 5 متقدمين احتياطيين، عبادة سعد عقاد البدوي، والسعيد عامر عامر أبوهيبة، وصدام حسين عبده أيوب، وعبدالكريم عبدالبديع محمد عبدالرحمن، وسعد عبد المجيد يوسف جعفر.