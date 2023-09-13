الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب الشرق الأقصى الروسى

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر  إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي اليوم الأربعاء.

وحدد فرع المكتب الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي، في بيان له، مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترًا من قرية نيكولسكويه وهو التجمع السكني الوحيد في جزيرة بيرينغ بإلاقليم.

هجوم روسي على موانئ نهر الدانوب

وقال مسئولون أمريكيون إن روسيا شنت هجومًا جديدًا على موانئ على نهر الدانوب في جنوب أوكرانيا، بالقرب من الحدود الرومانية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه خلال الهجوم، الذي استمر أكثر من أربع ساعات، وتم تنفيذه على عدة موجات، اعترض الدفاع الجوي الأوكراني 32 طائرة درون صباح اليوم الأربعاء.

وتعرضت البنية التحتية للموانئ ومكان توقف الشاحنات للضرر، وأصيب سبعة مدنيين في بلدتي ريني وإزميل، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش الروسي استخدم 44 طائرة درون من طراز كاميكازي.

زلزال الشرق الأقصى العلوم​ الروسية بيرينغ أوكرانيا

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