الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن: روسيا تهاجم موانئ أوكرانية على نهر الدانوب

أوكرانيا
أوكرانيا

قال مسئولون أمريكيون إن روسيا شنت شنت هجوما جديدا على موانئ على نهر الدانوب في جنوب أوكرانيا، بالقرب من الحدود الرومانية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه خلال الهجوم، الذي استمر أكثر من أربع ساعات، وتم تنفيذه على عدة موجات، اعترض الدفاع الجوي الأوكراني 32 طائرة درون صباح اليوم الأربعاء.

وتعرضت البنية التحتية للموانئ ومكان لتوقف الشاحنات للضرر، وأصيب سبعة مدنيين في بلدتي ريني وإزميل، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش الروسي استخدم 44 طائرة درون من طراز كاميكازي.

ووفقا لتقارير إعلامية رومانية، تلقى السكان في بلدتي تولتشيا وجالاتس، المتاخمة لأوكرانيا، لأول مرة تحذيرات من وقوع هجوم جوي على هواتفهم المحمولة.

مساعدات أمريكية

أفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن وثيقة للبيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على دعم أوكرانيا.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن تلك المعلومات كانت واردة في رد مكتب شئون الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض، على طلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري بتقديم "تقرير كامل" حول المساعدات الأمنية المقدمة لأوكرانيا.

وقالت مديرة المكتب شالاندا يانغ في الرسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، إن هذا الدعم كان حيويا بالنسبة لنجاح أوكرانيا في ميدان القتال، وكذلك بالنسبة لقدرة شعبها على تحمل تلك الظروف القاسية.

وقدمت يانغ للمشرعين التفاصيل بشأن برامج تمويل الدعم لأوكرانيا، وأظهرت البيانات أنه تم إنفاق أو تخصيص ما مجموعه 101 مليار و198 مليون دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتضمنت البيانات كذلك خططا لإنفاق 9.8 مليار دولار إضافية على دعم أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طلب من الكونجرس في الشهر الماضي الموافقة على مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 24 مليار دولار، الأمر الذي عارضه عدد من المشرعين الجمهوريين.

روسيا نهر الدانوب أوكرانيا جنوب أوكرانيا الحدود الرومانية

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