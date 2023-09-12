حرب طويلة.. ما أهداف الانتخابات الروسية على الأراضي الأوكرانية؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على الانتخابات المحلية التي أجرتها روسيا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا في سباق مع الزمن، حيث تسعى روسيا إلى تطبيع الوضع المحتل للأراضي التي تسيطر عليها.

وبحسب الصحيفة أجرت روسيا مؤخراً انتخابات محلية، شملت - للمرة الأولى منذ غزو أوكرانيا في فبراير الماضي - فرز الأصوات في المناطق الأربعة التي ضمتها إلى روسيا بعد سلسلة من الاستفتاءات غير القانونية وغير الشرعية في سبتمبر الماضي، ولم تكن نتائج هذه الانتخابات ــ "انتصاراً" آخر لنظام بوتين.

ولفتت إلى أن الطريقة التي أجريت بها هذه التحقيقات ــ في ظل المئات من الشكاوى والتقارير عن المخالفات تنبئنا عن حالة الاحتلال غير القانوني وعن خطط روسيا وتوقعاتها للمرحلة التالية من الحرب.

الانتخابات شرعية مفترضة

ومن وجهة النظر الروسية، تضيف الانتخابات شرعية مفترضة إلى ادعائها بأن هذه المناطق الأربع هي الآن وإلى الأبد أرض روسية. لكن هذا الادعاء يبدو فارغا، حتى بمعايير موسكو.

وبصرف النظر عن أي شيء آخر، فإن روسيا لا تحتل حتى أجزاء كبيرة من هذه المناطق. ومنذ ضمها رسمياً في سبتمبر 2022 ــ وهو الأمر الذي لم يعترف به حتى أقرب حلفاء روسيا، بما في ذلك الصين وإيران ــ خسرت روسيا المزيد من الأراضي.

ورغم أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا قد يتقدم ببطء، فقد أدى إلى إضعاف السيطرة الروسية الفعلية على الأراضي والشعور بأن المناطق التي تم ضمها بعيدة عن متناول القوات المسلحة الأوكرانية.

وبالتالي فإن الانتخابات، بالنسبة لموسكو، تهدف أيضًا إلى نقل درجة من الحياة الطبيعية، ومن الواضح أن هذه المناطق الأربع وسكانها يشاركون في النظام السياسي الروسي، وهذا التطبيع بدوره مهم لتبرير ما يسمى "العملية العسكرية الخاصة" ــ كما يفضل الكرملين أن يطلق على غزوه غير القانوني لأوكرانيا ــ باعتبارها قضية تستحق الدفاع عن روسيا.

إلا أن هذه ليست انتخابات عادية حتى بالمعايير المشوهة السائدة عموماً في روسيا في هذا الصدد، كما إن الجهود التي بذلتها روسيا "لتأشير" الأراضي المحتلة ومنح الجنسية الروسية لشاغليها لم تحقق سوى تقدم متواضع. ولذلك أصدر الكرملين مرسوماً خاصاً يسمح للمقيمين الذين يحملون الجنسية الأوكرانية ولكنهم مسجلون في الأراضي المحتلة بالمشاركة في التصويت.

وفي الوقت نفسه، يستمر الضغط الروسي على هؤلاء السكان بلا هوادة. يتم حث الناس على "التقدم" للحصول على الجنسية الروسية، ثم تقدمهم موسكو على أنهم "مواطنيها الجدد" الذين يقبلون، بل ويحتضنون بحماس، الواقع الجديد والمرحب به المتمثل في حصولهم على روسيا.

والسماح لغير المواطنين بالتصويت وتحويلهم إلى مواطنين لا يضفي الشرعية أو الشرعية بطبيعة الحال على الاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية ذات السيادة، لكنه يجعل الأمر طبيعيا في نظر الروس العاديين الذين يعيشون في روسيا نفسها.

ومع إجراء الانتخابات الآن في هذه المناطق، ولأول مرة، وفقاً للنظام القانوني الروسي، فإن نتائجها المتوقعة سوف تعمل أيضاً على توسيع سيطرة الكرملين على الأراضي المحتلة.

ونتيجة لذلك، يمكن لموسكو أن تطمئن إلى أن عدداً كبيراً من الموالين للكرملين سوف ينتصرون في الانتخابات وينفذون طلباتهم المستقبلية في إدارة هذه الأراضي المحتلة.