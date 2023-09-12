12 معلومة عن قطار زعيم كوريا الشمالية المصفح والأنيق

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون إلى روسيا، اليوم الثلاثاء، بعد رحلة استغرقت عدة ساعات على متن قطاره المصفح.

قطار زعيم كوريا الشمالية المصفح

وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية، إن كيم استقل قطاره الشخصي من العاصمة بيونج يانج بعد ظهر الأحد، يرافقه أعضاء من الحزب الحاكم والحكومة والجيش في البلاد.

وعبر القطار المدرع الذي يقل زعيم كوريا الشمالية جسر السكك الحديدية فوق نهر رازدولنا في إقليم بريمورسك الروسي وتوجه شمالا.

وانتشرت لقطات تظهر قطارا بعربات خضراء داكنة تجره قاطرة تابعة للسكك الحديدية الروسية.

"الدستور" تستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن قطار كيم الفخم.

12 معلومة عن قطار زعيم كوريا الشمالية

- القطار مطلي باللون الأخضر الداكن مع خطوط صفراء تمتد على الجانب.

- يتطابق مع شكل القطار الذي كان يستخدمه جده، كيم إيل سونج، ووالده، كيم يونج إيل، اللذان قيل إنهما أقاما وجبات عشاء فخمة على متنه.

- القطار ثقيل الوزن بسبب صناعته المضادة للرصاص، كما أنه بطيء الحركة.

- يتميز القطار بالأرضيات الخشبية المصقولة والمدخل الأبيض المزخرف.

- ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها كيم على قطاره المصفح في رحلاته للخارج.

- ورث الزعيم الكوري الشمالي خيار السفر على متن القطار عن والده كيم يونج إيل، الذي يروج أنه كان يكره الطيران.

- كيم يونج أون سبق أن سافر بطائرة خاصة فاخرة، ودرس في سويسرا في التسعينيات.

- يتميز القطار بالكثير من مظاهر الفخامة والرفاهية على متنه.

- تقود القطار نساء جميلات، وهو محمل بالأطباق الفاخرة والنبيذ.

- من الممكن طلب أي طبق من المأكولات الروسية والصينية والكورية واليابانية والفرنسية.

- سرعة القطار لا تتجاوز 60 كيلومترا في الساعة.

- يضم القطار قاعات مؤتمرات وغرفة ضيوف وغرف نوم، كما أنه يحتوي على هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية وأجهزة تلفزيون بشاشات مسطحة.