علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن الأنباء التي ترددت حول إمداد الولايات المتحدة الأمريكية نظام كييف بصواريخ بعيدة المدى.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، اليوم، إن الإمدادات المحتملة للصواريخ بعيدة المدى المحملة بالقنابل العنقودية إلى كييف من واشنطن ستؤثر على تصعيد الأزمة وتؤدي إلى خسائر أكبر.

وأضافت زاخاروفا لصحيفة كومسومولسكايا برافدا: "إذا استمرت هذه الإمدادات، فسيكون لذلك تأثير على تصعيد الأزمة، كل هذا سيؤدي إلى خسائر أكبر".

وأكدت زاخاروفا أن إمدادات الأسلحة ليست مجرد عامل مزعزع للاستقرار، ولكنها عامل مثير للصراع وعمليات التسليم التي سينفذها الاتحاد الأوروبي تنتهك عددا كبيرا من الوثائق التي قدمها الأوروبيون أنفسهم في وقت ما.

وقبل قليل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يعتقد أن أوكرانيا ستكون مستعدة للدخول في نقاش بشأن السلام فقط عندما تنفد مواردها، مضيفًا أن كييف ستستغل أي توقف محتمل للأعمال القتالية لإعادة التسليح.

وأكد بوتين، خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي، أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل، قائلاً إنه "لم يسفر عن نتائج"، وفقا لوكالة رويترز.

وصول زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون إلى روسيا، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك وفقًا للتليفزيون الروسي ووكالة أنباء "ريا نوفوستي".

في الوقت نفسه، حذرت واشنطن من صفقة أسلحة محتملة بين كوريا الشمالية وروسيا، إلا أن المتحدث باسم الكرملين أكد عدم اهتمام روسيا وكوريا الشمالية بالتصريحات الأمريكية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون، وصل إلى روسيا في وقت مبكر من صباح اليوم باستخدام قطار خاص.

وجاء هذا الإعلان بعد تأكيد وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية والكرملين لأول رحلة لكيم خارج بلاده منذ أربع سنوات.

وفيما يتعلق بتحذيرات الولايات المتحدة بشأن بيع بيونج يونج أسلحة روسيا، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن كوريا الشمالية وروسيا غير مهتمتين بهذه التصريحات.