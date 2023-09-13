الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة جامعة طنطا: رعاية 1205 حالة بمدينتي رفح والشيخ زويد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال د.محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، إن قوافل الجامعة الطبية اختتمت فعالياتها اليوم بمدينتي رفح والشيخ زويد التى تم تنظيمها على مدار يومين، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع جمعيتي رسالة ومصر الخير.

أضاف رئيس جامعة طنطا أن إطلاق القافلة الطبية الـ24 للمناطق الحدودية والنائية خارج النطاق الجغرافي لمحافظة الغربية وتوجيهها لأول مرة إلى مدينتي رفح والشيخ زويد بشمال سيناء؛ لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، وخدمة المرضى وللمساهمة فى تحقيق جودة الحياة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا وتأكيدًا للمسئولية المجتمعية لجامعة طنطا في توفير خدمات رعاية طبية متميزة للمرضى من خلال الأطقم الطبية المؤهلة والأجهزة والمعدات المتطورة والمتنقلة.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على الجهود التنسيقية والتنظيمية ولأعضاء هيئة التدريس من كلية الطب وللأطقم الطبية المشاركة في تقديم الخدمات بالقافلة مثمنا حرصهم على التواجد وتحمل مشقة السفر الى المنطقة الشرقية الحدودية، مشيدا بالاقبال الكبير الذى شهدته القافلة من المواطنين وإبداءهم رضاهم الكامل وتقديرهم لجهود الجامعة  في خدمة المجتمع.

من جانبه، أشار د.محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الى توجيهات رئيس الجامعة  بتعزيز دور القطاع فى خدمة المجتمع والمشاركة  في دعم المبادرات الرئاسية وتوفير كافة أوجه الدعم الممكنة لأنشطة القوافل الطبية وتذليل كافة العقبات لتقديم خدمات متميزة وتحقيق أقصى استفادة، لتحقيق الخطة الاستراتيجية للقطاع التى تستهدف تحقيق مخرجات محاور التطوير والانجاز للجامعة فيما يتعلق بالخدمات المجتمعية وتنمية الوعي القومي.

أضاف د.محمد الشبيني وكيل كلية الطب، أنه تم توفير أجهزة متنقلة للفحص بالموجات فوق الصوتية ومعمل متنقل لاجراء التحاليل الطبية، وشهدت القافلة على يوميين متتاليين تقديم خدمات الرعاية الطبية لعدد ١٢٠٥مواطن، شملت ٤٥ حالة بعيادة جراحة المخ والأعصاب، و٩٦ حالة بعيادة الأطفال، و٩٥ بعيادة العظام، و٨٦ حالة بعيادة الجلدية، و٩٦ بعيادة الباطنة، و٢٥ بعيادة المسالك البولية، و٨٥ بعيادة الأنف والاذن والحنجرة، و٢٧ بعيادة الجراحة العامة، و٦١ بعيادة الصدر، و٣٨ بعيادة النفسية والعصبية و١٠٤ بعيادة جراحة العيون و١٨ بعيادة القلب والأوعية الدموية، و٩١ بعيادة الأسنان و٥٠ بعيادة النساء، و٢٨٧ بعيادة التحاليل.

جامعة طنطا رئيس جامعة طنطا والشيخ زويد القافلة الطبية خدمة المجتمع وتنمية البيئة أجهزة متنقلة

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