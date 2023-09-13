الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن غيابيًا 7 سنوات لسائق وربة منزل بتهمة التعدي على سيدة بالإسكندرية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، بمعاقبة كل من سائق وربة منزل غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامها اتهامهم بالتعدي على المجني عليها "ص.م.ع"، بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمد ابراهيم عوض، والمستشار أكرم محمدين الفضالي، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.

بلاغ للأجهزة الأمنية بتلقي بلاغ من المجني عليها

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 24043 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ من المجني عليها، بقيام المتهمان بالتعدي عليها بدائرة القسم.

بسبب خلافات سابقة تعدوا علي المجنى عليها 

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان أنه حال تواجد المجني عليها "ص.م.ع" ربة منزل بمسكنها حضر إليها المتهم الأول "ر.ع.ع" سائق ، وطلب منها مساعدته في إدخال اسطوانه بتوجاز ، لداخل مسكنه  بزعم عدم قدرته علي إدخالها بمفرده لعدم تواجد زوجته بالمنزل، فقررت مساعدته لسبق وجود علاقه فيما بينها وبين زوجته المتهمة الثانية "ه.ج.ي" ربة منزل واعتياد توجهها الي المنزل لمساعدة زوجته لكونها حبلي ، وحال دلوفها رفقته قام بالامساك بها عنوة وبتلك الأثناء حضر نجله وتوقف عن فعلته  وعند حضور زوجته المتهمة الثانية قاموا باحتجازها داخل المسكن لفترة قصيرة من الوقت، وتعدت عليها المتهمة الثانية، لاعتقادها بمسكنها لكونها علي علاقة بزوجها ومزوقوا ملابسها فاستغاثت بالأهالي والذين قاموا بطرق الباب حتي قام المتهمان بالإفراج عنها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

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