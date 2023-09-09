المشدد لـ3 أشقاء بتهمة استعمال القوة والعنف وقتل شخص فى مشاجرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليهم، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، كما قررت المحكمة معاقبة شقيقهما الثالث بالسجن لمدة 10 سنوات، عما أسند إليه بعد اتهامهم باستعراض القوة والعنف وقتل شخص.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

بلاغ بنشوب مشاجرة ووجود متوفي



ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 15903 لسنة 2022 قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بمشاجرة واستعراض قوة وعنف حال حملهم الأسلحة البيضاء والحجارة مما أدى إلى وفاة المجنى علية بدائرة القسم.

التحريات تكشف حدوث مشاجرة بمساكن 26 غرب الإسكندرية

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، إلى أنه على إثر بلاغ يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة مساكن الكيلو 26 الساحلى ويحمل أطرافها الأسلحة البيضاء ويتراشقون بالحجارة والزجاج بين المتهمين كل من "ز.ح.أ" و" ح.ح.ا" و "ف.ح.أ" أشقاء وتبادلوا بالتعدى على بعضهم البعض بقصد استعراض القوة وفرض سطوتهم، وترتب على ذلك طعن المجنى عليه " أ، إ.م" ما أدى إلى وفاته.

تقرير الطب الشرعي: إصابات قطعية بالمجنى عليه

انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العامرية أول إلى محل البلاغ، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النياب العامة التحقيق، وتبين من تقرير مصلحة الطب الشرعى الصفة التشريحية للمجنى عليه إصابته بعدة إصابات قطعية يحوز حدوثها من مثل السكين، وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.