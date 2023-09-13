بينهم حفيد عمر المختار.. محافظ مطروح يُكرم عددًا من النماذج المتميزة (صور)

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء عدد من النماذج المتميزة فى الاخلاص والتفاني فى العمل و التضحية والعطاء وروح العزيمة بمطروح.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور حافظ خطاب المنفى حفيد البطل المجاهد الليبي عمر المختار والدكتور حوسين عيد أمين عام مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح سابقا و نوره أبو سعده بالمجلة العربية، وعدد من العمد والمشايخ .

تقديم المساعدات لإغاثة الاهالي بالمناطق المتاثرة بإعصار دانيال بليبا

ووجه حفيد المجاهد عمر المختار التحية والتقدير للقيادة السياسية المصرية على موقفها من أحداث ليبيا الأخيرة والمسارعة في تقديم المساعدات لإغاثة الاهالي بالمناطق المتاثرة بإعصار دانيال، مؤكدا ان ليس ذلك غريبا على القيادة والشعب المصرى الشقيق الذى يرتبط مع الشعبى الليبي بعلاقات أخوة وثيقة وتاريخية ،مشيدا بجهود العاملين بمستشفى برانى في رعاية زوجته .

تكريم مدير مستشفى برانى

و كرم محافظ مطروح الدكتور محمد عبد الكريم مدير مستشفى برانى وطاقم العناية المركزة من الأطباء والتمريض والاداريين بالمستشفى لجهودهم المتميزة في تقديم خدمة ورعاية طبية بالمرضى واخيرا رعايتهم الطبية اللائقة بزوجة حفيد المجاهد عمر المختار مما لقي استحسان مع إشادة لحسن التعامل والخدمة الطبية والعلاجية .واللفتة الكريمة وحرص حفيد المجاهد عمر المختار على تكريم الطاقم الطبى بمستشفى برانى تقديرا لجهودهم.

وخلال اللقاء أهدى الدكتور حافظ خطاب حفيد المجاهد عمر المختار درع للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقدير لجهوده في المحافظة ودرع لمدير مستشفى برانى والعاملين بالعناية المركزة،وكذلك اهدت المجلة العربية درع لطاقم المستشفى .

انقاذ أسرة روسية بشواطئء الضبعة

وكرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أسرة المرحوم فرحات مساعد مكايد لتضحيته وبطولته في محاولة انقاد أسرة روسية بشواطئء الضبعة ،مؤكدا على الاهتمام والرعاية من المحافظة للأسرة وتلبية احتياجاتهم

تكريم أحد أبناء مطروح من ذوى الهمم

وكرم محافظ مطروح الشاب محمد عبد ربه صالح من ذوى الهمم القادرون بإختلاف من أبناء الضبعة لتميزه وتفوقه العلمى والرياضى وحصوله على عدد من الميداليات والشهادات منها ميدالية الاولمبياد الخاص

محافظ مطروح يُكرم عددًا من النماذج المتميزة

محافظ مطروح يُكرم عددًا من النماذج المتميزة

محافظ مطروح يُكرم عددًا من النماذج المتميزة

IMG-20230913-محافظ مطروح يُكرم عددًا من النماذج المتميزة

محافظ مطروح يُكرم عددًا من النماذج المتميزة

محافظ مطروح يُكرم عددًا من النماذج المتميزة

محافظ مطروح يُكرم عددًا من النماذج المتميزة

محافظ مطروح يُكرم عددًا من النماذج المتميزة

محافظ مطروح يُكرم عددًا من النماذج المتميزة

محافظ مطروح يُكرم عددًا من النماذج المتميزة