المشروعات القومية في مطروح.. ندوة بمركز إعلام المحافظة

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم، ندوة بعنوان (المشروعات القومية بمطروح وبناء الجمهورية الجديدة) بمقر مركز إعلام مطروح.

مشروعات قومية كبرى

وأوضح اللواء آمون مرتضى أبوعمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، أن هناك 4 مشروعات قومية كبري يقوم بها جهاز التعمير بالمحافظة، ومن أحدث هذه المشروعات مشروع (موقف الكيلو 10) الجديد، ومن المقرر له أن يبدأ شهر أكتوبر القادم والذي يقع بجوار القرية الرياضية بمساحة 10 أفدنة قابلة للزيادة لتصل مساحته إلى 15 فدانا.

توفر الآلاف من فرص العمل

وأضاف أن هذا المشروع بمثابة رئة جديدة للمحافظة يسمح لها بالتنفس خاصة في فصل الصيف مع قدرته على توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، حيث من المقرر أن يستوعب ما لا يقل عن 340 ميكروباص و250 سيارة وعشرات المحال التجارية علي واجهة السور الذي يحيط بالموقف الجديد في مساحة لا تقل عن 500م، بالإضافة إلى مول زجاجي عملاق بأبواب إلكترونية وأماكن ركن السيارات ومنطقة لاند سكيب بأشكال إيطالية ويونانية بثقافة شرق البحر المتوسط ومناطق ألعاب للأطفال ونافورة راقصة.

طريق مطروح سيوة الخرساني



وأشار رئيس جهاز التعمير بمطروح إلى أن من أهم المشروعات بمطروح مشروع (طريق مطروح سيوة الخرساني بطول 300كم2) ينقسم الطريق إلى 6 قطاعات طول كل قطاع 50كم2 الطريق عبارة عن رصف خرساني بعرض 11.25م وبسمك 30 سم جاري العمل ب4 قطاعات، وتم الانتهاء من 110كم رصف خرساني بتكلفة إجماية القطاعات حوالي 4 مليارات جنيه.

وتابع أن هذا الطريق سوف يكون أحد المعابر الهامة للاستفادة من 40 ألف فدان من الملح الصخري المتجدد في واحة سيوة في ظاهرة طبيعية فريدة لم تتكرر إلا في بعض الدول مثل البرازيل، مؤكدا أن هذا الملح الصخري يعد مورد دولاري هام للدولة المصرية حيث أنه يتيح فرص تصديرية للخارج لكي يتم استخدامة في إذابة الجليد بالإضافة إلي قدرته العلاجية كما أنه ايضًا سوف يسهل هذا الطريق نقل المواد الخام الأخرى التي تم استكشافها بواحة سيوة مثل الرخام بالإضافة إلي وتسهيل حركة الأنتقال من وإلي واحة سيوة التي تعد مقصد سياحي للآلالاف من السياح الأوروبين بالإضافة إلي السياحة الخارجية.

ولفت إلى أن مركز السيطرة والتحكم وهو المشروع الثالث الذي قام جهاز التعمير بمطروح بتنفيذه يعد أحد اهم المشروعات القومية الهامة والذي يعد الغرض منه تحقيق التكامل بين كافة الأجهزه بالدولة لخدمة كل الوزارات وذلك سينعكس على المواطن في سرعة الاستجابه للخدمات المختلفة مثل الإسعاف والحماية المدنية وبأحدث أنظمة للاتصالات، حيث تم عمل شبكة طوارئ بأسم الشبكة القومية للسلامة والطوارئ وتم تفعيل الخط الساخن (112) وإتاحة شبكة G4 للتواصل عليه بدلًا من الخطوط التجارية ومن خلاله سيتم تحديد موقع طالب الخدمة وإرسال الإمدادات له حسب طبيعة المشكلة والذي تم افتتاحة منذ شهور قليلة.

تطوير كورنيش مطروح الغربي

واختتم رئيس جهاز التعمير المشروعات القومية بمطروح بمشروع (تطوير كورنيش مطروح الغربي) والذي يمتد من ميدان الإسعاف حتى ميدان البوسيت بطول حوالي 2كم، حيث يستهدف هذا المشروع حل مشكلة الازدحام المرورى لطريق الكورنيش من خلال توسعته من 2 حارة مرورية ليكون بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه وحل لكل التقاطعات التي تسبب مشاكل مرورية في الوقت الحالي وسيتم توفير حوالي 100 محل تجاري وبكيات خرسانية وعمل إنارة بطول البحر وكذلك إقامة منطقة لليخوت الاستثمارية بداخل الماء وإقامة طريق للمشاة فوق وتحت بطول طريق الكونيش وإبراز كبيرلمسجد العوام بأعتباره منارة دينية وثقافية للمحافظة.

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