مواطنون بندوة "مستقبل وطن" في بلاط بالوادي الجديد: ندعم الرئيس لولاية جديدة

عقدت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بمركز بلاط بالوادي الجديد، ندوة تثقيفية للفتيات والسيدات عن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم وعملية الحشد الجماهيري، وتم عرض فيلم تسجيلي لا أبرز انجازات الرئيس السيسي على مستوى الجمهورية بشكل عام وعلى مستوى الوادي الجديد بشكل خاص.

وتحدث أحمد سيد المصري، أمين أمانة الشباب، أن ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية كبري وما نراه من قدرة علي مواجهة التحديات والأزمات العالمية وحجز مكانة متميزة للدولة المصرية على الصعيد الدولي يجعل من استمرار الرئيس السيسي لمرحلة رئاسية جديدة مطلب ملح تقتضية الضرورة وتقتضية أيضاً المصلحة العامة للدولة المصرية بما يمكنه من استكمال ما بدأه من مشروعات وبرامج تنموية وإصلاحية تبني وترسي قواعد الجمهورية الجديدة.

تغيرات جذرية في حياة المواطن بسبب حياة كريمة

تناول المحاضر الدكتور بشندي شلبي، المبادرات الإنسانية ومشروع حياة كريمة التي نفذت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات مباشرة منه وما نجم عنه من تغييرات جذرية في حياة المواطن في الريف المصري والوادي الجديد بصفة خاصة وانعكس أيضاً بشكل إيجابي على مستوى معيشة الأسر الريفية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

دور المرأة في عملية حشد المواطنين

وذكر أيمن إبراهيم أبوالعيون، أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وحشد المواطنين أمام اللجان وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية والدور الكبير للشباب والمرأة في المشاركة في العملية الانتخابية وحشد المواطنين وتوعيتهم.

وفي نهاية الندوة، أكد الحضور تأييدهم التام هم وأسرهم وعائلاتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح وجاهزيتهم ووقوفهم خلف الحزب والدولة مُستعرضين الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية بفضل توجيهات القيادة السياسية.

كما اكدو جميعاً الدور الكبير الذي يقوم به الحزب والحراك الذي يشهده خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى الدور التي تقوم به المرأة ومكانتها في المجتمع، مؤكدين ببذل أقصى درجات الجهد والتحلي بأكبر قدر من المسئولية، في حشد المواطنين أمام اللجان وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية.

كما قدم الحاضرين الشكر والتقدير لقيادات مستقبل وطن على الخدمات الصحية والمجهودات التي يقدمها للمواطنين جميعا وحرص مستقبل وطن على التواجد على أرض الواقع والتفاعل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وتقديم الخدمات لهم والتأكد على مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم.