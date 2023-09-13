"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا عن "المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى"

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، والتي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي

ـ تعتبر منصة إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية.

ـ يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ.

ـ تعد بوابة إلكترونية لرجال الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين.

ـ توفر العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية.

ـ توفر الفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات والطاقة المستدامة.

ـ توفر الفرص الاستثمارية في السياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي.

ـ تمثل جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة قامت أيضًا بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030، والتي قَدّرَت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذها بـ246 مليار دولار، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف، و50 مليار دولار لمشروعات التكيف.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمنتدى "الاستثمار البيئي والمناخي في مصر"، أن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية يندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان، والتوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، بجانب مشروعات النقل المستدام.