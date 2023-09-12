رئيس الوزراء: نستهدف زيادة المكون الأخضر فى موازنة الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر إحدى أهم ثمار "كوب 27".

وقال مدبولي، خلال كلمته بـ منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر، إن التحول للأخضر يعتبر من أهم أهداف الدولة، ونستهدف زيادة المكون الأخضر في موازنة الدولة.

رئيس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.