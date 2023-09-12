الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء: نستهدف زيادة المكون الأخضر فى موازنة الدولة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر إحدى أهم ثمار "كوب 27".

وقال مدبولي، خلال كلمته بـ منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر، إن التحول للأخضر يعتبر من أهم أهداف الدولة، ونستهدف زيادة المكون الأخضر في موازنة الدولة. 

رئيس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الدكتور مصطفى مدبولي منتدى الاستثمار البيئي والمناخي فعاليات النسخة الأولى أبرز القادة المشاركون في كوب 27 المكون الأخضر

الأكثر قراءة

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

الحبس 4 أيام لقاتل شقيقته وسط الشارع ببورسعيد

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

"دانيال" تدمر ليبيا وتخلف آلاف الضحايا وتمحى مناطق كاملة (صور وفيديو)

"الأرصاد" تكشف آخر تطورات العاصفة دانيال

عاجل.. "مفيش تصالح فى الجديد".. وزير العدل يحذر من مخالفات البناء الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية