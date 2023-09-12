الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

رئيس وزراء أستراليا: نفتخر بوجود أول كنيسة قبطية خارج مصر في بلادنا

أنتوني البانيزي رئيس
أنتوني البانيزي رئيس الوزراء الأسترالي

بعث أنتوني البانيزي، رئيس الوزراء الأسترالي، صباح اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة للجالية القبطية الأسترالية بمناسبة عيد رأس السنة القبطية.

وقال البانيزى في رسالته: “أبعث بأحر التمنيات لكل من يحتفل بعيد النيروز في هذا اليوم الذى يكرّم فيه الأقباط بجميع أنحاء أستراليا شهداء عقيدتهم والتضحيات التي قدموها لحماية إيمانهم المسيحي، هذا الاحتفال نتجت عنه عادات وتقاليد يمارسها العديد من الأقباط الذين اتخذوا من أستراليا موطنًا لهم”.

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وأضاف: “أستراليا تضم واحدة من أكبر الجاليات القبطية في العالم التي تظهر في هذا الاحتفال مشاعر الدفء والبهجة التي جلبتها إلى بلادنا المتعددة الثقافات، كما عبّر عن شدة افتخاره واعتزازه بامتلاك أستراليا أول كنيسة قبطية خارج حدود مصر في حي سيدنهام بمدينة سيدني (كنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد مار مينا)”.

كما نوه بزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عام 2017، عندما قال: "لدينا قوة الإيمان في قلوبنا"، واصفًا الزيارة بأنها لحظة عظيمة للجالية القبطية بأستراليا، واختتم رسالته قائلًا: "أتمنى لكم نيروزًا سعيدًا ومزدهرًا، ونرجو أن يعم السلام والأمل للجميع".

عيد النيروز

وتحتفل الكنائس المسيحية، اليوم، بعيد النيروز المجيد، والذي يوافق الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي بالتزامن مع احتفالات عيد النيروز 2023، وذلك بمقر مُطرانياتهم الإيبارشيات المختلفة في مصر وبلاد المهجر.

وعيد النيروز هو عيد رأس السنة القبطية وهو أول يوم فى السنة القبطية، ويوافق أول شهر توت، والذي يعد أول الشهور القبطية.

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أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء الاسترالي رسالة تهنئة للجالية القبطية الأسترالية بمناسبة عيد رأس السنة القبطية بمناسبة عيد رأس السنة القبطية احتفالات عيد النيروز 2023

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