الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يلقي عظة الأربعاء الأسبوعية من الإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

 يترأس  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة  الأربعاء الأسبوعية غدًا الأربعاء 13 سبتمبر 2023 بكنيسة الشهيد مارجرجس بالمكس بالإسكندرية، ويلتقي خلالها بخدام وشعب الإسكندرية.

وأعلنت الكنيسة أنه يبدأ الدخول في الساعة  الخامسة مساءً، على أن تبدأ صلوات العشية التي يترأسها البابا في السادسة، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد النيروز في 12 سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تذاع عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويشارك البابا في إلقاء عظته الأسبوعية، أساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالإسكندرية منهم الأنبا إيلاريون الأسقف العام بالإسكندرية، والأنبا بافلي والأنبا هيرمينا الأساقفة العمومين بها.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد النيروز 2023.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبين ومريدين يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

وكان قد شهد البابا تواضروس الثاني، أعمال اليوم الختامي لبرنامج لوجوس للقيادة (L.L.P) والذي جرت فعالياته في المقر البابوي بالقاهرة بدأت فعاليات اليوم الختامي بعرض خمسة مشاريع عمل المشاركون في البرنامج على إعدادها بعد تقسيمهم إلى خمسة فرق.

وتنوعت المشاريع الخمسة، وتم تصميمها بشكل قابل للتنفيذ، ويمكن استخدامه خلال الفترة المقبلة، لتخدم الكنيسة الأم في مصر والعالم.

وأظهرت الفرق الخمسة خلال عرضها لمشروعاتها، الاستفادة الكبرى التي حصلوا عليها خلال برنامج لوجوس للقيادة. 

البابا تواضروس الثاني عظه الأربعاء الأسبوعية كنيسة الشهيد مارجرجس بالمكس بالإسكندرية ويلتقي خلالها بخدام وشعب الإسكندرية عظة البابا الأسببوعية

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