وصول الأنبا بيجول أسقف دير المحرق إلى بلجيكا

وصل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر إلى بلجيكا وقام بزيارة كنيسة السيدة العذراء والآباء الرسل - لوفان - بلجيكا.

وكان في استقبال نيافته الراهب القمص أغابيوس الأنبا بولا كاهن الكنيسة هناك ومعه مجموعة من الشعب، ويرافق نيافته خلال الزيارة الراهب القس زكريا المُحرقي.

يأتي ذلك في إطار زيارة الأنبا بيجول أسقف دير المحرق الرعوية إلى بلاد أوروبا وألمانيا.

رهبان جدد بدير القديس مكاريوس بجبل القلالي



وكان قد احتفل دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بتذكار السنة الأولى لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي للدير ذاته، حيث صلى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس الدير القداس الإلهي، وشاركه مجمع رهبان الدير.

وفي السياق ذاته، صلى نيافته، صلوات رهبنة ثلاثة رهبان جدد بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، والرهبان الجدد هم:

الراهب بولس السكندري.

الراهب داود السكندري.

الراهب صليب السكندري.

الأنبا بيجول؟

وُلد الأنبا بيجول في محافظة قنا عام 1966م، وهو حاصل على بكالوريوس كلية التجارة جامعة أسيوط عام 1988م، وبعد أدائه الخدمة العسكرية التحق للعمل بالشئون المالية والإدارية بإحدى شركات الأدوية، وفي عام 2000م التحق بدير السيدة العذراء بالمحرق وسيم راهبا في عام 2001م بيد مثلث الرحمات الأنبا ساويرس، ونال نعمة الكهنوت في عام 2008م، وكان نيافته أحد الآباء المسئولين على استقبال زوار ومريدي الدير. كما أنه خدم في تجهيز وإعداد الطعام لمجمع الرهبان.

ومن محبته وشغفه للعلوم الكنسية وللمزيد من المعرفة حصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية عام 2008م من الكلية الإكليريكية بدير المحرق كما أنه حصل على دبلوم الدراسات العليا قسم لاهوت من معهد الدراسات القبطية عام 2015م. ثم قام بالتدريس وبعد تخرجه فى الكلية الإكليريكية بدير المحرق قام بالتدريس بها ثم عين وكيلا لها في العام الدراسي 13/2014 م.