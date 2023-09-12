مدبولى: 246 مليار دولار استثمارات للتكيف مع التغيرات المناخية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة قامت أيضا بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030، والتي قَدّرَت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذها بـ246 مليار دولار، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمنتدى "الاستثمار البيئي والمناخي في مصر"، أن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية يندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان، والتوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، بجانب مشروعات النقل المستدام.

رئيس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئى والمناخى

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.