وزير التموين: الدولة تدعم الخبز والسلع التموينية بـ127 مليار جنيه سنويا

‏وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بضرورة الاهتمام بجودة ‏المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق، وتشكيل ‏لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن ‏السلع التموينية أو المخابز، مؤكدا على ضرورة تحريك هذه اللجان وتغيير أعضاءها من مكان ‏لأخر في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة، مشددا على مديري ‏المديريات بضرورة توجيه إنذار للمخالف مرة واثنين والثالثة يتم الغلق لكل ‏من لا يلتزم بمعايير الجودة في الإنتاج، مشيرا إلى أن الدولة تدفع 127 مليار جنيه ‏سنويا لدعم الخبز والسلع التموينية ومنها 91 مليار للخبز فقط.

وشدد وزير التموين على مديري المديريات بضرورة المرور الدائم من خلال ‏اللجان المُشكلة بكل مديرية على المطاحن للتأكد من إنتاج دقيق مطابق ‏للمواصفات، ومخازن الجملة للتأكد من جودة السلع التي تصرف للمواطن ‏على بطاقة الدعم والتزام امين العهدة بصرف السلع لمنافذ الصرف والحفاظ على ‏جودتها.

لجان للمرور على المخابز يوميا ومتابعة صرف الخبز

وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي ‏شدد على مديريات التموين بالمرور ‏الدائم من خلال اللجان المُشكلة على المخابز عبر المخطط الموضوع يوميًا مع ‏التشديد على رئيس اللجنة لمتابعة جودة رغيف الخبز المدعم من الدولة ‏للمواطن والتي تتحمله الدولة تكلفة انتاج تقدر ب 90 قرشًا للرغيف الواحد.

وقال إن الوزير شدد على ‏ضرورة تسجيل جميع المتعاملين في الأرز الشعير والشعير الأبيض بالمديرية سواء كانت ‏مضارب أو فراكات أو مخازن أو خطوط إنتاج، وضرورة كتابة السعر على السلعة والمنشأ وتاريخ الإنتاج أيضًا.

كما طالب ‏المصيلحي ‏مديري المديريات بضرورة تقديم هذه الجهات والكيانات للتراخيص اللازمة وإلا سوف ‏يتم غلق أي منشأة تتعامل مع الأرز بدون وجود تراخيص لازمة من سجل ‏تجاري وبطاقة ضريبية وكل التراخيص اللازمة لذلك، لمعرفة أماكن الأنشطة ‏التجارية المتعاملة في الأرز.

وأضاف كمال أن الوزير أكد أن إنتاجية فدان الأرز هذا العام كبيرة، إضافة إلى زيادة المساحة ‏المنزرعة وسوف ينعكس على أسعار الأرز هذا ‏العام.

كما أشاد الدكتور علي المصيلحي بمشروع جمعيتي باعتباره من المشروعات الناجحة التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة وتكمن أهميته في تحقيق المستهدف منه بزيادة عدد المنافذ وعمل شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة، وكذلك توفير فرص العمل للشباب، ومساهمة المنافذ في تقديم السلع التموينية والغذائية للمواطنين جنبًا الى جنب مع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين.