بعد حظر تصدير الأرز.. هل يُهدد القرار الهندي الأمن الغذائي العالمي؟

أعلنت الحكومة الهندية الشهر الماضي، فرض حظر مفاجئ على صادرات الأرز الأبيض، والذي يتضمن أصنافًا تفضلها مجتمعات جنوب الهند.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف من زعزعة استقرار إمدادات الأرز في أجزاء معينة من العالم، الأمر الذي أصاب المتسوقين الأمريكيين بحالة من الذعر.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أن الكثير من الأرز المستهلك بالداخل الأمريكي يتم إنتاجه محليًا، وقد حققت الولايات المتحدة عائدًا جيدًا هذا العام.

وعلى الصعيد الدولي ، يتسبب الحظر في اضطراب في السوق ويمكن أن يؤثر بشكل خاص على الأماكن التي تعتمد على صادرات الأرز الهندي.

التأثير العالمي لحظر الهند



في 20 يوليو، أعلنت الحكومة الهندية أنها ستتوقف عن تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، ساري المفعول على الفور، وجاءت هذه الخطوة للمساعدة في خفض أسعار الأرز وتأمين توافره في الهند، وفقًا لبيان الحكومة.

وقال تانر إهمكي، كبير الاقتصاديين في مجال الحبوب والبذور الزيتية في CoBank، إن الحظر أصاب السوق الآسيوية بحالة من الذعر، والآن هناك قلق بشأن تضخم أسعار الغذاء، خاصة في جميع أنحاء آسيا.

وأشار إلى أن الهند مسؤولة عن حوالي 40٪ من تجارة الأرز العالمية، والمواد المحظورة تصل إلى حوالي 15٪.

وقال “إهمكي” إن أكثر الدول التي تعتمد على الأرز الهندي تشمل الفلبين وماليزيا وفيتنام في جنوب شرق آسيا ونيجيريا وساحل العاج والسنغال في غرب إفريقيا.

واضاف أن "الحظر هو أحدث ضربة لسوق الأرز العالمي ،" وفقًا لمدونة حديثة نشرها المعهد الدولي لبحوث السياسة الغذائية.

ووفقًا للمنشور، فإن تقليل كمية الأرز الذي تصدره الهند "يطرح مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة انعدام الأمن الغذائي".

وبدأت الأسعار في الارتفاع العام الماضي بسبب الفيضانات المدمرة في باكستان ، والتي قلصت الإمدادات العالمية.

وقال جوزيف جلاوبر ، باحث أول في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وأحد مؤلفي منشور المدونة. قد يؤدي الحظر ونمط الطقس لظاهرة النينيو إلى تفاقم الأمور.

وتابع “جلوبر” في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، شهدنا سنوات النينيو حيث كانت شديدة جدًا من حيث الآثار على الإنتاج ، وسنوات أخرى حيث يكون الإنتاج طبيعيًا أو حتى أعلى من الاتجاه". "السؤال هو ما مدى تأثير ظاهرة النينيو."

وقال إنه إذا ظل الإمداد في الهند قوياً ، فيمكن للحكومة الهندية رفع أو تخفيف الحظر. "آمل أن تكون أكثر من خطوة احترازية ، ولن تدوم طويلا."

ولكن حتى ذلك الحين ، يمكن أن تكون هناك تداعيات في السوق العالمية.

ما لم تبدأ الإمدادات في النضوب ، عندما يتم رفع الحظر "سوف يغمر العالم بالأرز الهندي.

وقال إهمكي: "سوف يستجيب السوق وفقًا لذلك". "سيكون هناك دائمًا هذا التصحيح العاطفي المفرط."