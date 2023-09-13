الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة أول مسابقة "شل البيئية 2023"

الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية بالقاهرة

فاز فريق مبتكري هندسة الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC innovators team، في النسخة المحلية من مسابقة شل البيئي التنافسية  2023ضمن 9 جامعات مصرية بالمركز الأول في الفحص الفني لسيارتهم الكهربائية ذات الراكب الواحد،  وبالمركز الثاني في العرض التقديمي الخاص بتوضيح ما تتميز به السيارة المشاركة من حيث إبراز العناصر التي تميزها عن غيرها و مدى مطابقاتها لكافة المواصفات والمعايير العالمية، وتشكل فريق الجامعة في هذه المسابقة من الطلاب محمد فرغل، محمد محسن، محمد عباس، حازم أشرف، مصطفى ريحان، ياسر خالد، يوسف أبو الدهب، محمد ياسر، مصطفى أبو المجد، عمر العربي، ندى وائل، ندى تامر، سلمى ياسر بإشراف الدكتور هشام الشريف رئيس قسم الهندسة الصناعية بكلية هندسة وعلوم المواد.

تعد مسابقة ماراثون شل البيئي التنافسية التي تعقد سنوياً من أكثر المسابقات ابتكارًا وتحديًا وهى من أهم المسابقات العالمية التي تقام في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، ومن أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات حث الطلاب على المشاركة في مثل هذه المسابقات لصقل شخصيتهم وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التى تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية، بالإضافة إلى غرس قيم العمل التطوعى وتقوية العمل بروح الفريق، ويعد أمرا ضروريا لدفع عجلة التقدم نحو الأولويات العالمية، وتمكين المشاركين لتنفيذ ما هو ممكن تقنيًا ليصبحوا مهندسين رائدين في حلول الطاقة المستقبلية ولا سيما المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

مشاركات فعالة لفريق الجامعة بالمسابقات الدولية

تجدر الإشارة إلى أن فريق مبتكري الجامعة الالمانية بالقاهرة قد شارك من قبل على مدار السنوات الماضية فى مسابقات شل المحلية والعالمية وحصد العديد من الجوائز كان أخرها عام 2019 ، حيث فاز الفريق بجائزة الابتكار التقنى على فرق الجامعات المشاركة في منطقة الشرق الأوسط، ضمن فعاليات أعمال النسخة العاشرة من مسابقة ماراثون شل البيئي بآسيا، والتي أقيمت في حلبة قيادة سيبانج الدولية في كوالا لامبور بماليزيا في الفترة من يوم 29 أبريل - 2 مايو2019.

هندسة الجامعة الألمانية جامعات مصرية مسابقة شل البيئي التنافسية مسابقة ماراثون شل البيئي فريق مبتكري الجامعة الالمانية بالقاهرة

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