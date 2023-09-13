منتصف التعاملات| سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13-9-2023

سجل سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023 استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 32.99 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الاربعاء (تحديث يومي)

يقدم "الدستور" آخر تحديث يومي خلال منتصف التعاملات لسعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

خلال منتصف التعاملات سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023 استقرارًا في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 32.99 جنيه للشراء، و 33.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023، في بنك القاهرة خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، استقر سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم الاربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة خلال منتصف التعاملات بلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

يذكر أن سعر اليورو شهد ارتفاعًا ملحوظَا مقابل العملات العالمية خلال الأيام الماضية، ليواصل ‏التعافي خلال الأيام الحالية مقابل الدولار ‏الأمريكي.