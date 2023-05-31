الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31-5-2023

الدولار
الدولار

سعر الدولار خلال الفترة الماضية تصدر محركات البحث على "جوجل"، وذلك بسبب إقبال المواطنين لمعرفة سعره لأنه مرتبط ببعض أسعار السلع في الأسواق، ويخضع سعر الدولار عادة لآليات العرض والطلب والأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم، لذلك يقدم "الدستور" آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 في البنوك، حيث سجل خلال منتصف التعاملات استقرارًا ليبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات وفيما يلي يستعرض "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم

شينخوا: مصر تسعى لتأمين الدولار وتنويع العملات التجارية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 فى البنوك المصرية

التعاملات المسائية| سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30-5-2023

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.76 جنيه للشراء، و و30.86 جنيه للبيع.

 سعرالدولار في بنك الإسكندرية

وشهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في بنك الاسكندرية استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي "CIB" حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

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