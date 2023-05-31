الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات|سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 31 مايو

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.08 جنيه للشراء، و 33.20 جنيه للبيع وفقًا لتحديث متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء

ينشر  "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 في البنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.11 جنيه للشراء، و33.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.21 جنيه للشراء، و33.36 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.11 جنيه للشراء، 34.29 للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30 مايو

سعر اليورو اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الاثنين 29 مايو 2023

سعر اليورو اليوم الاحد 28 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.21 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.21 جنيه للشراء، و34.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

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