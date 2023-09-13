الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

انطلاق مؤتمر شباب الكاثوليك بالغردقة

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، فعاليات مؤتمر الشباب الإيبارشي بالغردقة.

تفاصيل المؤتمر

أقيم المؤتمر الإيبارشي تحت شعار "أَيُّهَا الشَّاب، لَكَ أَقُولُ: قُمْ"، حيث نظمت اللجنة الإيبارشية، القائمة على خدمة الشباب، بقيادة الأب يوحنا معطي، والأب فرنسيس نظمي، هذا المؤتمر، الذي شارك فيه العديد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومسئولو اللجنة.

قاد المحاضرات، وورش العمل، والمجموعات، الأب عماد كميل اللعازري، كما تضمن المؤتمر الفقرات التالية: القداس الإلهي، الصلوات المختلفة، الترانيم الروحية، رتبة التوبة، بالإضافة إلى السجود أمام القربان المقدس.

احتوت فعاليات المؤتمر أيضًا بعض الجولات الترفيهية، بمدينة الغردقة، وشواطئها، واختتم المؤتمر برحلة بحرية.

الجدير بالذكر أن مؤتمر شباب الإيبارشي، بطيبة، شهد حضور مائتي فرد من مختلف كنائس الإيبارشية.

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جدير بالذكر أنه تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، نظم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، "مهرجان الفرح وختام الأنشطة الصيفية".

جاء ذلك تحت شعار "افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضًا افرحوا، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى خدام، ومخدومي مختلف كنائس الإيبارشية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، من أجل بداية سنة قبطية جديدة، وعيش الفرح الحقيقي في حياتنا، ويومنا، ثم تم تقسيم مجموعات، لبدء فعاليات المهرجان.

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