بعد زيارة البابا لهم.. تعرف على الرهبنة اليسوعية وتاريخها
استقبل دير الآباء اليسوعيين بالإسكندرية، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس.
كان في استقبال قداسته الأب مجدي سيف اليسوعيّ، ممثل الرئيس الإقليمي للرهبانيّة اليسوعيّة بمصر، والأب عادل زكا اليسوعيّ، رئيس دير الآباء اليسوعيين، بالإسكندرية، والأب ماريو بولس اليسوعيّ، مدير مركز الجزويت الثقافي، بالإسكندرية.
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وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن تأسيس رهبانية الآباء اليسوعيين في العالم:-
- تأسّست الرهبانية اليسوعية في عام 1540 على يد القدّيس إغناطيوس دي لويولا، ويعرف أعضاؤها باليسوعيّين.
- وتعد الرهبانيّة اليسوعيّة هي الرهبانيّة الأكثر عددًا في الكنيسة الكاثوليكيّة.
إنّها حاضرة في حوالى 120 بلدًا موزّعة على القارّات الستّ، ويبلغ عدد اليسوعيّين اليوم حوالى 18,000 عضو، سواء كانوا كهنة أو إخوة أو رهبانًا في مرحلة التكوين.
- جميعهم يلتزمون بالنذور الرهبانيّة في الفقر والعفّة والطاعة.
- جماعاتهم مؤسّسة على الاحتفال بالإفخارستيّا، والصلاة، ورؤيتهم المشتركة، ورسالتهم، وتقليدهم الروحيّ، والمشاركة بالإيمان والحياة.
- كان القدّيس إغناطيوس يحبّ أن يسمّيهم: «أصدقاء في الربّ».
- يلتزم اليسوعيّون في الشرق الأدنى بمختلف الحقول الرسوليّة كالمدارس أو الجامعات، مراكز الرياضات الروحيّة، المراكز الثقافيّة أو الاجتماعيّة، الرعايا، أو الأعمال التي تخدم الفقراء والأشدّ بؤسًا (مثلاً الهيئة اليسوعيّة لخدمة اللاجئين JRS).
- وقال البابا بندكتوس السادس عشر في العام 2008 عنهم: «كما كرّره لكم أسلافي عدّة مرّاتٍ، الكنيسة تحتاج إليكم، وتعتمد عليكم
- ومنذ العام 2013، البابا فرنسيس هو أوّل بابا يسوعيّ في تاريخ الكنيسة.
- إغناطيوس دي لويولا مؤسّس اليسوعيّين عاش في الفترة 1491-1556
- وفي العام 1540، صادق البابا على الرهبنة اليسوعيّة واعتبرها رهبنةً داخل الكنيسة. فتشتّت اليسوعيّون بسرعة، وذهبوا إلى اليابان والهند وعدّة بلدانٍ أوروبّيّة وذلك في العام 1548