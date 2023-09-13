بعد زيارة البابا لهم.. تعرف على الرهبنة اليسوعية وتاريخها

استقبل دير الآباء اليسوعيين بالإسكندرية، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس.

كان في استقبال قداسته الأب مجدي سيف اليسوعيّ، ممثل الرئيس الإقليمي للرهبانيّة اليسوعيّة بمصر، والأب عادل زكا اليسوعيّ، رئيس دير الآباء اليسوعيين، بالإسكندرية، والأب ماريو بولس اليسوعيّ، مدير مركز الجزويت الثقافي، بالإسكندرية.

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وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن تأسيس رهبانية الآباء اليسوعيين في العالم:-