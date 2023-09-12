الأنبا بيجول يترأس صلاة القداس الإلهي لـ عيد النيروز ببلجيكا

ترأس الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، اليوم الثلاثاء، صلاة قداس عيد النيروز المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم والآباء الرسل - لوفان - بلجيكا.

ووصل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر إلى بلجيكا، أمس، وكان في استقبال نيافته الراهب القمص أغابيوس الأنبا بولا كاهن الكنيسة هناك ومعه مجموعة من الشعب، ويرافق نيافته خلال الزيارة الراهب القس زكريا المُحرقي.

يأتي ذلك في إطار زيارة الأنبا بيجول أسقف دير المحرق الرعوية إلى بلاد أوروبا وألمانيا.

عظة الأربعاء الأسبوعية

ويُلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة الأربعاء الأسبوعية غدًا الأربعاء، بكنيسة الشهيد مار جرجس بالمكس بالإسكندرية، ويلتقي خلالها خدام وشعب الإسكندرية.

وأعلنت الكنيسة أنه يبدأ الدخول في الساعة الخامسة مساءً، على أن تبدأ صلوات العشية التي يترأسها البابا في السادسة، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد النيروز في 12 سبتمبر 2023.

وتحتفل الكنائس المسيحية اليوم، بعيد النيروز المجيد، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي بالتزامن مع احتفالات عيد النيروز 2023، وذلك بمقر مٌطرانياتهم بالإيبارشيات المختلفة في مصر وبلاد المهجر

عيد النيروز

وعيد النيروز ، هو عيد رأس السنة القبطية وهو أول يوم فى السنة القبطية وعيد النيروز يوافق أول شهر توت والذي يعد أول الشهور القبطية.

ويتسم عيد النيروز بطقوسه الخاصة حيث يقبلون خلاله على أكل البلح الأحمر والجوافة، ووفقاً لمصادر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يشتهر عيد النيروز بهذين النوعين من الفاكهة إلى رموز دينية، فلون البلح "الأحمر" يرمز إلى دم "الشهداء"، وحلاوة "البلح" تشبهها الكنيسة بحلاوة الإيمان المستقيم كناية عما تعنية كلمة "الأرثوذكسية"، أما صلابة "نواة البلح"، فتشير الكنيسة إلى أنها ترمز إلى تذكر قوة الشهداء الروحية وصلابتهم وتمسكهم بإيمانهم حتى الموت، أما الجوافة فتقول الكنيسة إن قلبها "الأبيض" يرمز لقلب "الشهداء"، ووجود "بذور" كثيرة داخلها، ففي ذلك إشارة لكثرة عدد الشهداء