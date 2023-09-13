مدير إدارة التوعية توضح تفاصيل إطلاق مبادرة "أنت الحياة" بمحافظتين

كشفت هند جلال، مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، تفاصيل إطلاق حياة كريمة مبادرة “أنت الحياة” بمحافظتين معاً، في قرية طنسا بني مالو مركز ببا بمحافظة بني سويف، وفي مركز برج العرب القديم بمحافظة الإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2023، لخدمة عدد أكبر من أهالينا في المحافظات لتقديم الدعم للأهالي في مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت “جلال” خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، إن المبادرة توعوية موسعة وتستهدف خلق حالة من التوعية في القرى والريف بجانب تقديم الخدمات لأهالي قرى الريف المصري، مضيفاً أن هذه المرة مختلفة في كون العمل يتم في محافظتين معا هما الإسكندرية وبني سويف، مع الاهتمام بالتوزيع الجغرافي لتواجد المبادرة مع استهداف تقديم كل الخدمات المتاحة لكل فئات المجتمع في المنطقة التي تعمل بها، مشيرة إلى أن العمل يتم بالتنسيق مع أكثر من 15 جهة ووزارة وهدفها الأساسي تنمية المجتمع.

كما لفتت مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، إلى أنه قبل بدء العمل في أي محافظة يتم عمل دراسة ديموجرافية لخصائص السكان مع استهداف القضايا التي تحظى باهتمام أهالي القرية والحرص على تقديم الوظائف والأنشطة الترفيهية، موضحة أنه يتم إطلاق مبادرة “اتكلم هنسمعك” وهي الأولى الخاصة بالصحة النفسية.

مبادرة أنت الحياة

وتستمر المبادرة على مدار عدة أيام تقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة، من تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال.

وقد شملت فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وشملت فعاليات المبادرة أيضًا تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.